Interessados em caruru recorrem às redes sociais

O mês de setembro na Bahia é sinônimo de caruru de São Cosme e São Damião. Os mais tradicionais esperam até o dia 27 para oferecer os pratos da comida típica e balas de mel aos sete meninos, mas muitos 'apressadinhos' já estão caçando convites para uma boquinha livre.

Um exemplo de sucesso é o diretor artístico Marconi Araponga, que trocou sua foto do perfil do Facebook pela frase 'aceito pedidos de caruru'. "Vi no ano passado amigos compartilhando uma mensagem parecida no Facebook e, como eu não consigo convites há muito tempo, resolvi reeditar essa proposta", disse.

Apesar de a ideia inicial ter sido de justamente 'viralizar' o pedido, Araponga confessou que não esperava o sucesso da brincadeira.

"Publiquei o pedido entre os colegas e amigos. Fiquei surpreso com a repercussão porque teve mais de 200 compartilhamentos. Eu trabalho com eventos e sei como é complicado 'viralizar' um post", contou aos risos lembrando também que está à espera de convites.

Quem também apelou para as redes sociais foi Miralva Dias Azevedo, a Dona Mira, que passou a divulgar o serviço de preparo e entrega de caruru para quem fez promessa aos santos e não sabe cozinhar.

"Percebi que tem um pessoal que é devoto de São Cosme e São Damião, que não oferece caruru porque não sabe fazer. Há oito anos que faço entrega, mas esse é o primeiro ano que estou divulgando nas redes sociais", falou.

Homenagem

Muita gente não entende por que o caruru mais tradicional leva pipoca, castanha e cana cortada. De acordo com Dona Mira, a variedade é para agradar a todos os orixás.

"O caruru completo tem pipoca, vatapá, cana cortada e bala de mel porque o prato é uma homenagem a todos os orixás. Então, tem que ter algo específico de cada um deles no prato", explicou.

Tradição que celebra santos gêmeos tem ponto alto dia 27 (Foto: Fernando Vivas | Ag. A TARDE)

O caruru é uma forma de pagamento das promessas para alcançar graças com a ajuda dos santos. Os sete meninos simbolizam os santos e seus irmãos Dou, Alabá, Crispim, Crispiniano e Talabi.



"Dentro do sincretismo religioso dizem que quando a mulher tem gêmeos não tem para onde correr: tem que fazer o caruru para os ibejis (orixás-crianças padroeiros dos irmãos gêmeos)", finalizou.

