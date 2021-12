Interdição parcial da BR-324 congestiona trânsito na rodovia

A interdição parcial na BR-324 mal havia começado, mas os preparativos para o bloqueio de duas faixas da rodovia entre os quilômetros 620 e 624, no sentido Feira de Santana-Salvador, já deixava o trânsito engarrafado. A proibição de tráfego está prevista para acontecer entre 8h30 e 13h.







Em seguida, entre 13h e 16h30 serão interditadas duas pistas nos kms 620 e 623 no sentido contrário. Nesta quinta, a concessionária ViaBahia, que administra a rodovia, volta a interditar duas faixas na direção interior-capital no mesmo trecho desta quarta.









