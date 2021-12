Interdição na av. da França complica trânsito no Comércio

O trânsito continua congestionado no Comércio, na manhã desta quarta-feira, 6, por conta da interdição na avenida da França, que começou às 5 horas e segue até as 15 horas. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o engarrafamento chega até o Largo da Calçada.

Nesse período, não é permitido o tráfego de veículos entre a rua da Holanda e o terminal marítimo. O fluxo foi bloqueado para realização de um evento de incorporação de um navio à Marinha com a presença da presidente Dilma Rousseff e do governador Rui Costa.

Por conta da retenção, a Transalvador orienta que os motoristas evitem a região, assim como a avenida Lafaiete Coutinho (Contorno). A recomendação é que os condutores utilizem o túnel Américo Simas e a Via Expressa, quando o destino for a Cidade Alta.

