Interdição em Periperi causa transtornos aos moradores

O trecho da Estrada Velha de Periperi onde ocorreu o rompimento na rede de drenagem – na altura da rotatória – continua interditado. Na próxima quarta-feira, 2, está prevista a liberação de parte da pista, após a Superintendência de Obras Públicas (Sucop) finalizar a primeira etapa da obra.

A comerciante Lúcia Lima, que usa o trecho para chegar à rua Vale das Pedrinhas, em Periperi, conta que a alternativa tem implicado gastos com transporte.

“Preciso vir pela avenida Suburbana para chegar aqui em Periperi. Como venho de carro, acaba sendo rápido, mas fica mais caro, pois eu pago o transporte e ele precisa fazer uma volta maior”, relata.

Ambulâncias que levam pacientes ao Hospital do Subúrbio precisam pegar a rua Silva Araújo. Segundo moradores da localidade, o trecho em obras era o mais curto para chegar ao local.

A localidade possui cerca de 10 travessas, e moradores têm encontrado dificuldades para transitar com a interdição. O acesso para motos foi autorizado para tentar amenizar o transtorno, e a obra ainda não tem previsão de finalização.

O líder comunitário Ney Marcos dos Santos relata que os moradores precisam fazer parte do caminho a pé e mais cedo do que o habitual.

“O pessoal daqui tem andado da Estrada Velha até o entroncamento do Mirante de Periperi e, por lá, vai até Vista Alegre, pois tem mais opções de ônibus. É quase um quilômetro e, por isso, tem de acordar mais cedo para pegar ônibus na rua de cima. Apenas uma linha entra no Hospital do Subúrbio”, afirma o líder.

Intervenções

A Sucop informou que estão sendo feitas obras de substituição de rede de drenagem e contenção de encosta. A Sucop afirma que a primeira etapa será concluída com a pavimentação de trecho da via.

Morador há 33 anos da região próxima ao local onde está sendo realizada a substituição da rede de drenagem, o vigilante Josué Rodrigues conta que obras como estas são feitas todos os anos e não resolvem. “Todo ano eles fazem as mesmas obras nesse lugar, e agora ainda colocaram manilhas mais finas”, destaca.

Segundo os técnicos, no local foi instalada uma galeria de concreto que irá fazer a drenagem de uma caixa nascente que recebe a água da rede do Hospital do Subúrbio e região, evitando que a água passe novamente para a pista.

