Interatividade é destaque em decorações natalinas

Os principais shoppings de Salvador já estão em clima de Natal e apostam na interatividade. Desde outubro, os estabelecimentos inauguram as decorações temáticas. Ainda esta semana, duas novas decorações devem ser abertas à visitação.

Personagens mecatrônicos, brinquedos, exibição de filmes e efeitos em 3D dividem espaço com o Papai Noel e buscam atrair e entreter o público.

"Quisemos sair do contemplativo", explica a gerente de marketing do Shopping Barra, Karina Brito. A atração do shopping são as tinas giratórias, brinquedo típico de parques de diversão. A decoração foi inaugurada no último dia 31, e tem como tema Paz e Felicidade.

O Salvador Norte Shopping também investiu em tecnologia. Com o tema Fábrica de Brinquedos, um Papai Noel mecânico conta para crianças e adultos o processo de criação dos presentes. Efeitos sensoriais, como rajadas de vento, são o diferencial.

"É algo inédito na Bahia. Com o cenário interativo, esperamos aumentar em 10% o fluxo de pessoas nesse período que antecede o Natal", afirma Karen Silva, gerente de marketing do shopping.

O Center Lapa misturou tecnologia à tradicionalidade da data. O cenário reúne itens como computadores, tablets, telefones, discos de vinil e CDS, além da árvore de Natal e presépio artesanal. O tema é Sempre é tempo de Papai Noel, e foi lançado no dia 1º deste mês.

Outros temas

No dia 1º, também foi aberta à visitação a decoração do Shopping Bela Vista, com o tema Natal Camponês. Dia 6, foi a vez do Salvador Shopping lançar o tema Natal nos Contos de Fadas - a ocasião contou com o grupo O Teatro Mágico.

Na sexta-feira, 7, além do Salvador Norte Shopping, o Paseo inaugurou a decoração tradicional com a chegada do Papaei Noel. Lúcio Saback, 66, é ator e há alguns anos se veste como o bom velhinho para fazer a alegria da criançada em eventos. "Não tem nada mais lindo do que ver a inocência delas. Elas me beliscam para ver se sou de verdade", conta.

Neste sábado, 8, o Shopping Itaigara exibiu os enfeites do tema Estação de Noel. O Shopping Iguatemi está nos preparativos finais, e tem prevista, para a próxima terça, 11, às 19h, uma parada com o Papai Noel pelos corredores de lojas. O desfile contará com banda de fanfarra, ballet, e encenação.

A estudante Ingrid dos Santos, 19, está ansiosa para ver a decoração. "Todo ano passo aqui para admirar. Estou na expectativa", disse.

No Shopping Paralela, a decoração também será exibida na terça, mas a chegada de Noel acontece na sexta, às 19h, após um desfile pelo condomínio Alphaville. Um coral também se apresenta.

A reportagem tentou contato com o Shopping Piedade, mas as chamadas não foram atendidas.

adblock ativo