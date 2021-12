Intelectual baiano Geraldo Machado morre aos 69 anos

O intelectual baiano Geraldo Machado, 69 anos, morreu no Hospital Aliança na tarde de sábado, 6, vítima de câncer. O velório foi realizado neste domingo, 7, no cemitério Jardim da Saudade, onde também aconteceu a cremação.

Geraldo Machado ocupava, desde 2003, a Cadeira nº 4 da Academia de Letras da Bahia (ALB), cujo patrono é o poeta português Sebastião da Rocha Pita. Em nota, a ALB decretou luto oficial de três dias.

Machado foi membro do Conselho Estadual de Cultura; do Conselho da Fundação Casa de Jorge Amado, do Conselho da Fundação para o Desenvolvimento das Ciências e foi agraciado com o título de Comendador da Ordem do Mérito da Bahia, outorgado pelo Governo do Estado em 1983.

Nascido em 1946 e formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), em 1969, o intelectual baiano também assumiu a superintendência geral da Fundação Luís Eduardo Magalhães, órgão que ajudou a fundar; além da Secretaria da Indústria e Comércio e Mineração e da Fundação Cultural do Estado da Bahia.

Um dos seus últimos trabalhos foi à frente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

