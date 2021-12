Intelectuais baianos lamentam morte de Consuelo Pondé

Intelectuais baianos lamentam a morte da historiadora e presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), Consuelo Pondé de Sena, nesta quinta-feira, 14. confira os depoimentos:

Sérgio Mattos (jornalista e professor)

"Toda perda é muito sentida. As pessoas não são substituíveis. Professora Consuelo era a alma do Instituto. Sua morte deixa uma lacuna muito grande nos meios culturais e intelectuais da Bahia. Fui aluno dela e, depois, trabalhamos juntos e me tornei um amigo. Ela era uma agitadora cultural fora do comum. Não tenho como dimensionar o tamanho dessa perda."



Edivaldo Boaventura (professor emérito e membro da Academia de Letras da Bahia)

"Era amigo de Consuelo há 50 anos, desde os tempos de faculdade, embora em cursos diferentes. Sabia que ela estava muito doente, mas tinha esperança que melhorasse. Tive um choque com a notícia. Ela era uma mulher de fibra, corajosa e muito determinada. Extremamente culta e solidária, tinha o Instituto como a sua segunda casa. Ela promovia a cultura baiana, que perde com a sua morte."

