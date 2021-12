Integrantes dos movimentos por moradia protestam no CAB

Integrantes dos movimentos por moradia da Bahia fizeram caminhada em protesto na manhã desta terça-feira, 7, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

O grupo reivindicou investimentos do governo federal em programas de moradias do estado.

Entre as reivindicações estão: garantia ao acesso à terra em áreas infra estruturadas e com serviços públicos; garantia ao acesso à terra urbanizada que combata a mercantilização; e fortalecimento dos investimentos do programa Minha Casa, Minha Vida.

