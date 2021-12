Integrantes dos Filhos de Gandhy promovem mutirão para doação de sangue

A campanha Filhos de Gandhy Doam Sangue pela Vida teve início neste sábado, 12, com uma ação dos associados do afoxé na Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), na avenida Vasco da Gama. A iniciativa visa alavancar o estoque da entidade, hoje com uma média de 150 bolsas ante as 250 necessárias por dia.

“O estoque é muito dinâmico, varia de acordo com a demanda. Alguns grupos sanguíneos estão estáveis, mas há carência, sobretudo, de tipos que tenham o fator RH negativo”, informa o diretor-geral da Hemoba, Marino Marques.

O gestor avalia como importante a ação dos associados do afoxé, uma vez que, segundo ele, durante o inverno, as doações costumam sofrer uma baixa.

“Por causa da chuva, do tempo frio, o que dificulta o deslocamento sob essas condições. Por isso, as parcerias com as instituições são fundamentais”, explica.

Mobilização

O diretor de negócio do afoxé, Orlando Santos, diz que a mobilização dos associados deverá ocorrer até fevereiro, um pouco antes do Carnaval. Segundo ele, a Hemoba criou um código para que os membros do bloco possam agilizar o atendimento ao doar sangue. “Os associados abraçaram essa iniciativa, que é um ato de solidariedade. Estamos mobilizando todos os membros no estado”, afirma.

Entre eles está o músico Anderson Mendes, 40 anos, 18 deles como associado do bloco. Ele diz que venceu o próprio medo para doar sangue pela primeira vez na vida na manhã deste sábado.

“Mas, para ajudar o próximo, vale tudo. É um gesto que vai servir para muita gente, seja preto, branco, rico ou pobre. O sangue de todos é vermelho”, pontua.

