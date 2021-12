Integrantes do MTST fazem protesto no Centro Administrativo

Um grupo de manifestantes realizou um protesto na manhã desta quarta-feira, 18, próximo à Secretaria de Desenvolvimento Urbano no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Segundo informações iniciais, eles fazem parte do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), que revindicam um lugar para morar. O grupo estava concentrado no CAB desde as 9h. O protesto terminou por volta das 11h.

