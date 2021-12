Integrantes do MST são recebidos por Wagner

Um grupo de representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foi atendido pelo governador Jaques Wagner no final da tarde desta terça-feira, 16, em frente ao prédio da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Os militantes debateram as negociações da reforma agrária nos planos nacionais e estaduais, além de exigirem a posição do Governo em relação às medidas de combate aos efeitos da seca no semiárido baiano. Eles também cobraram agilidade nas investigações sobre o assassinato do militantes Fábio Santos Silva, no dia 2 de abril, no sudoeste do estado.

Wagner informou que a Secretaria da Segurança Pública (SSP) está investigando o caso com dois delegados especiais, com o objetivo de elucidar o crime e prender os mandantes da morte do militante.

Cerca de cinco mil integrantes do movimento estão acampados em na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), durante a mobilização Abril Vermelho.

