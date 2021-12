Integrantes do MST ocupam CAB e cobram ações do Incra

Cerca de cinco mil integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), que residem nos assentamentos espalhados por toda a Bahia, ocuparam na manhã desta quinta-feira, 11, os terrenos que envolvem as sedes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Os integrantes da marcha chegaram aos locais de ocupação, por volta das 10 horas, após uma caminhada com duração de três dias, que teve como ponto de partida o município de Camaçari (Grande Salvador). Carregando uma extensa lista de denúncias e reivindicações, o grupo de manifestantes define que a desocupação dos terrenos só será decidida no dia em que o Governo Federal, por meio do Incra, estabelecer medidas concretas que garantam assistência e proteção dos assentados no Estado.

De acordo com Márcio Matos, coordenador estadual do MST, os integrantes do movimento exigem rigor na apuração de homicídios de trabalhadores sem-terra; cobram medidas emergenciais que possibilitem a convivência dos assentados com a seca; e pedem celeridade no desenvolvimento de ações relacionadas à reforma agrária. "Só deixaremos o CAB, após a definição concreta de medidas que atendam a estas reivindicações ", disse Matos.

O superintendente do Incra, Luiz Gugé Fernandes, recebeu a pauta de negociação proposta pelo MST, e promete sentar com os manifestantes para discutir os pontos levantados. Uma reunião para o debate dos assuntos, entretanto, ainda não tem data definida. Gugé antecipa uma proposta de ampliação do programa Água para Todos em cidades do semiárido baiano, o que considera um passo inicial para o desenvolvimento de ações que ofertem maior qualidade de vida e trabalho para os assentados que convivem com a seca.

Sobre as cobranças de maior rigor na apuração de crimes contra os integrantes do MST, Gugé destaca que o Incra tem solicitado à polícia maior atenção aos casos registrados. Neste sentido, a título de exemplo, ele relata a emissão de um documento à Polícia Civil pedindo a designação de um delegado especial que possa acompanhar a apuração do homicídio do professor e coordenador do MST, Fábio dos Santos Silva, ocorrido no último dia 2 de abril, na zona rural do município de Iguaí (a 500 km de Salvador).

A ocupação externa do Incra e Dnocs, em Salvador, integra as ações do "Abril Vermelho", movimento nacional que relembra o massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 17 de abril de 1996, quando 19 integrantes do MST foram mortos pela PM do Pará.

