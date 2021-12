Integrantes do MST fazem passeata na Paralela

>> Enfrentou problemas por causa da manifestação? Mande fotos, vídeos e relatos

Cerca de 400 integrantes do Movimento dos Sem Terra (MST) protestaram na Avenida Paralela e Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 16, provocando um engarrafamento de quase 6 km. Os manifestantes saíram da Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (Seagri), onde estão acampados desde a última segunda , 9, e seguiram pela Avenida Paralela sentido Rodoviária até a altura do Extra, onde retornaram ocupando o outro lado da via até retornar para a Seagri.



Os manifestantes reclamam de falta de negociação com o governo do Estado. "Estamos acampados há uma semana e até agora não houve negociação. O MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) e Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) chamaram a gente para um encontro em Brasília e o Estado, não. Só vamos sair daqui (do acampamento) quando conversarmos com os secretários estaduais e o governador", disse Sidneide Silva, coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Assentados, Acampados e Quilombolas da Bahia (CETA). De acordo com ela, durante a caminhada, o grupo foi chamado para uma reunião com um representante da Seagri.











Além de pedirem o atendimento do governador, os manifestantes criticaram a “venda da barba” e a viagem à Europa feita por Jaques Wagner. Diferente do que foi informado no primeiro dia de ocupação, o grupo, formado por membros do CETA, da Pastoral Rural e do Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD), nega que tenha solicitado apoio do governo para o acampamento.

“Não pedimos nenhum tipo de carne para o governo. Acreditamos que se estamos protestando contra o governo, não podemos pedir nada a ele. O que queremos do governo é política pública. A carne que queremos é educação e terra”, disse Sidneide da Silva.



Os manifestantes pedem reforma agrária, educação no campo, terra e água para assentados, intervenção do governo do Estado nas negociações com o Incra, construção de novas casas e cumprimento dos acordos assumidos por Jaques Wagner desde 2007 com os movimentos sociais.



De acordo com a assessoria da Seagri, já foram realizadas diversas rodadas de negociação com os manifestantes e estão agendados para hoje encontros com representantes das secretarias de Saúde e Desenvolvimento e Integração Regional, além da Coordenação de Articulação Regional (CAR). A assessoria da Seagri também alega que o governo estadual está articulando com o Incra a ampliação do orçamento para reforma agrária na Bahia.



Dos 1.800 sem-terras acampados, parte foi para a reunião de hoje em Brasília com o MDA e com o Incra. Outra parte ficou no acampamento, enquanto um terceiro grupo participou da passeata.



Trânsito – Os motoristas que tentavam trafegar pela Avenida Paralela no momento da passeata, reclamaram do ato. “Eles tinham que liberar uma das pistas, porque é o direito de ir e vir das pessoas. Isto é um absurdo, fiquei no engarrafamento por uma hora e meia”, disse o comerciante Jorge Figueiredo.



O motorista Nivaldo Borba, de 68 anos, também reclamou da ação. “Fui pego de surpresa. Tinha que entregar uma encomenda às 8h30 em um apartamento ao lado do CAB e peguei engarrafamento nas duas pistas”, reclamou.

