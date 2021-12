Integrantes do MST chegarão ao CAB nesta terça

Os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) chegaram a Salvador na manhã desta segunda-feira, 16, e acamparam no bairro de Águas Claras, às margens da BR-324.

Está é a última parada do grupo de aproximadamente 6 mil pessoas, que partiu de Simões Filho e retomará a caminhada rumo ao Centro Administrativo da Bahia (CAB) às 5h desta terça, 17. A passeata integra a Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária.

A proposta é que representantes do movimento entreguem uma pauta de reivindicações à Governadoria do Estado e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

As principais reivindicações do movimento são melhorias nos assentamentos, criação de territórios livres do latifúndio e do agronegócio e investimentos na agricultura familiar.

