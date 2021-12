Integrantes do MPL picham fachada da sede do Salvador Card

Os manifestantes do Movimento Passe Livre (MPL) realizaram uma passeata no final da manhã desta quinta-feira, 1, até a sede do Salvador Card, no Comércio, a fim de apoiar a ocupação promovida por estudantes ligados ao movimento na Câmara Municipal de Salvador, desde o último dia 22 de julho. A caminhada, apesar de seguir tranquila até a entrada do órgão, culminou com pichações na fachada da sede.

As palavras de ordem e dizeres gravados nas paredes do prédio do Salvador Card revelam insatisfações com os serviços oferecidos pelo órgão e o transporte público de modo geral. Um grupo de policiais garantiu a segurança do ato e não interferiu até o termino do protesto.

Segundo um integrante do MPL, que não quis se identificar (eles preferem manter sigilo), 15 pessoas continuam acampadas na Câmara e não saíram da sede do legislativo municipal para garantir a permanência no local. A água na Câmara foi suspensa e o grupo se mantêm com ajuda de outros manifestantes e populares, que também oferecem alimentação.

