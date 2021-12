Integrantes do MPL fazem caminhada no Centro da cidade

Cerca de 150 jovens atenderam ao apelo do Movimento Passe Livre Salvador (MPL) e participaram da manifestação de apoio à ocupação da Câmara Municipal de Salvador, há cinco dias, nesta sexta-feira, 26. Os manifestantes fizeram uma caminhada, sob chuva, no percurso Campo Grande-Praça Municipal.

Segundo a organização do MPL a pequena participação não surpreendeu. "Foi um dia chuvoso e mais frio que o comum", ressaltou um dos integrantes do movimento, cuja expectativa era trazer para as ruas o dobro do número que compareceu. "Não tínhamos a ilusão de encher as ruas, isso não passou pela nossa cabeça. O movimento ainda é muito grande nas redes sociais, mas o momento em que as ruas estiveram cheias foi aquele que mobilizou todo o país", diz.

"O movimento passa por uma fase de amadurecimento, sofre um desgaste natural , mas se organiza", assinala o integrantes do MPL que, para evitar assumir a condição de liderança prefere não se identificar. O MPL Salvador se define como um movimento horizontal, sem líderes e sem interferência partidária.

O Movimento Passe Livre Salvador manterá a ocupação do legislativo municipal pelo menos até que o Executivo os receba em audiência. O prefeito ACM Neto (DEM) se propôs a recebê-los no próximo dia 9 de julho.

"A ocupação deve persistir pelo menos até essa data", afirmam os integrantes do movimento, que, a princípio, rejeitaram essa proposta, por exigir a realização imediata de uma audiência pública com a participação do prefeito. A falta de visibilidade com a suspensão das sessões na Câmara de Salvador contribuiu para o desgaste que os próprios integrantes do movimento reconhecem.

Segundo os manifestantes, é hora de as sessões na casa serem retomadas. "Vamos cobrar isso. Queremos que as sessões sejam abertas", dizem o integrantes do MPL.

A decisão de suspender os trabalhos em plenário foi tomada no colégio de líderes pela maioria da bancada governista. "Sabemos que tem vereadores pedindo até garantia de vida para vir às sessões. Isso não existe. É apenas uma forma de fazer pressão de desvirtuar o caráter do movimento", avaliou um deles.

O presidente Paulo Câmara (PSDB) afirmou que vai convocar as lideranças para uma reunião na segunda-feira para discutir a retomadas das sessões e para definir uma nova proposta de desocupação da casa, já que a primeira tentativa nesse sentido foi rejeitada pelos manifestantes.

A sugestão foi que o MPL se retirasse mediante o compromisso do prefeito de recebê-los no dia 9. Câmara negou os rumores de que pediria a reintegração de posse da casa se a ocupação se estendesse durante a próxima semana, prejudicando os trabalhos.

"Isso não vai acontecer. O diálogo vai prevalecer até o último momento", ressaltou, ao afirmar manter um bom o canal de comunicação com os ocupantes da Câmara. "Só não consegui entender os que estão lá fora", disse.

Na terça, Câmara foi hostilizado pelo grupo que está acampado no lado externo da casa legislativa. Segundo testemunhas, houve ameaça de agressão física. O MPL nega que os agressores pertençam ao movimento. "Sempre existem oportunistas", observaram.

