Integrantes da Bamor são suspeitos de atirar em torcedor do Vitória

Um torcedor do Vitória foi baleado após o jogo do Leão contra o Fluminense, no Barradão. O crime aconteceu na noite deste domingo, 10, na avenida Gal Costa, em Salvador.

De acordo com a Secretária de Segurança Pública (SSP), sete integrantes da torcida organizada Bamor são suspeitos da tentativa de homicídio. Entre eles está o presidente da Bamor, Luciano Venâncio.

De acordo com o órgão, a vítima foi socorrida por guarnições do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe) e os suspeitos foram detidos logo em seguida ao crime. A SSP informou que o torcedor, que não teve o nome revelado, não corre risco de morte.

Um revólver calibre 38 foi encontrado no local do crime. Os suspeitos foram conduzidos para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba.

adblock ativo