Integrante do Balé Folclórico é encontrado morto

O bailarino Reinaldo Pepe Santos, 40 anos, integrante da companhia de dança Balé Folclórico da Bahia, foi encontrado morto, neste domingo, 15, dentro de um quarto da pensão onde morava, localizada no Barbalho. Segundo a Central de Polícia, ele foi atacado com golpes de faca no pescoço e abdômen.

De acordo com as investigações preliminares, o crime pode ter ocorrido no início da madrugada.

Segundo vizinhos, Pepe chegou à pensão acompanhado por um homem branco, que usava camisa e bermudas pretas e tinha o cabelo cortado baixo nas laterais e usava franja.

De acordo com essas testemunhas, por volta das 3h30, um forte barulho foi ouvido na pensão. Pela manhã, o homem deixou a casa carregando um notebook e com os pés sujos de sangue. Foi quando eles resolveram acionar a Polícia Militar. Ao entrar no quarto, os policiais encontraram o corpo do bailarino.

As investigações do crime estão sendo realizadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo do bailarino será sepultado nesta segunda-feira, 16, às 14h, no Cemitério do Campo Santo (Federação).

