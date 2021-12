Integrante de quadrilha é preso em São João do Cabrito

Um homem que fazia parte uma uma quadrilha que atuava no tráfico de drogas, homicídios e roubos, foi preso na Rua Nova Esperança, em São João do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Outros dois comparsas conseguiram fugir.

Disque denúncia da SSP-BA

Segundo a Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Denilson Santana Santos, também conhecido como "Toninho", é suspeito de ter matado uma adolescente no mês de outubro em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Informações preliminares dão conta de que ele não teria aceitado o fim relacionamento.

De acordo com o órgão, Toinho foi identificado recentemente em um vídeo andando armado no Uruguai, na Cidade Baixa. Com o homem foram encontrados 41 pinos de cocaína, 41 pedras de crack, 13 trouxas de maconha, entre outros materiais.

adblock ativo