Integração metrô-ônibus ganha 83 novas linhas em novembro

Até o final de novembro 83 novas linhas de ônibus serão integradas ao metrô de Salvador, é o que promete o governo do estado. A primeira fase começa neste domingo, 6, com 24 novas linhas. As outras fases acontecem no dia 13 (21 linhas), 20 (21 linhas) e 27 de novembro (17 linhas).

“O metrô é ponto estratégico e fundamental dentro da Política Estadual de Mobilidade Urbana e, desde a concepção do projeto, sempre foi pensado como um transporte em rede, interligado aos demais modais.”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Carlos Martins, por meio de nota.

De acordo com a secretaria, atualmente, são 170 linhas urbanas integradas ao metrô, que fazem a conexão nos terminais das estações Retiro, Acesso Norte, Lapa e Pirajá, e 19 linhas metropolitanas, que fazem conexão no Retiro, contemplando as cidades de Dias D’Ávila, Mata de São João, Candeias, Simões Filho, Camaçari, Madre de Deus, São Sebastião do Passé e Lauro de Freitas.

O benefício – de contar com os dois modais ao custo de apenas uma passagem - para as linhas urbanas é válido mediante o uso do cartão do metrô ou do SalvadorCard, por um período de duas horas, o cartão do metrô vale também para a integração ônibus-ônibus, desde que entre linhas já integradas e dentro do intervalo de duas horas. Já para as linhas metropolitanas, a integração é válida com cartão do metrô ou Metropasse, por um período de três horas.

Segundo o governo, a Linha 1 do metrô transporta em média, diariamente, 50 mil passageiros, das 5h à meia-noite. Desde que a integração entrou em vigor, houve um aumento de 120% no número de passageiros.

Com a ampliação da integração e o avanço das obras da Linha 2, cujo primeiro trecho será inaugurado em dezembro, do Acesso Norte ao Detran, a demanda esperada é de 500 mil passageiros por dia, estima o governo.

