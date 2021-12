Integração entre ônibus e metrô sai até junho de 2015

O prazo limite para a integração entre o metrô e o sistema de ônibus de Salvador ficou fixado em junho deste ano, de acordo com as afirmações do governador da Bahia, Rui Costa, e do prefeito da capital, ACM Neto.



Os dois gestores públicos se reuniram ontem, na governadoria, para tratar de questões como mobilidade urbana, saúde e educação.



Segundo Costa, a integração das modalidades de transporte deve ser viabilizada junto com a inauguração das estações Bom Juá e Pirajá do metrô. Futuramente, anteviu, o mesmo movimento será feito para que o VLT (veículo leve sobre trilhos) Comércio-Paripe integre a rede de transporte da capital baiana.



De acordo com o governador, uma agenda foi montada para que governo e prefeitura cheguem a um acordo quanto ao valor da tarifa a ser cobrada pelo metrô.



"Assim, chegaremos à solução completa para a mobilidade urbana na cidade. Se estamos felizes com a demanda atual do metrô, ficaremos mais ainda a partir da inauguração de Pirajá", afirmou Costa à imprensa.



Apesar da indefinição do valor da tarifa, Neto afirmou que ele e o governador "já conhecem os parâmetros".



Tanto o líder do Executivo baiano como o prefeito negam que a integração seja uma compensação dada pela prefeitura pela liberação dos recursos federais destinados à construção, pelo município, do BRT (Bus Rapid Transit, em inglês).



"Não tem nada disso", afirmou Neto, ao ser questionado sobre o assunto. "O governo do estado já fez sua parte, dando anuência pra que o BRT possa andar".



"Fizemos juras das coisas andarem a mil maravilhas, atendendo o mais rápido possível os interesses da cidade, com o máximo de profissionalismo das duas equipes", disse Costa.



Outros assuntos



Além de transporte público, Rui Costa e ACM Neto trataram de projetos em comum, como a pavimentação e revitalização do Centro de Salvador. Segundo o governador, como os dois entes estudavam a promoção de iniciativas iguais, um acordo permitiu a unificação das intervenções.



Além disso, as equipes de saúde do governo e da prefeitura devem atuar em conjunto, para, segundo Neto, "organizar o serviço de saúde em Salvador".



O prefeito afirmou que o acordo vai permitir um aumento da qualidade do serviço desde a atenção básica até o atendimento de urgência e emergência.



No âmbito da educação, Costa disponibilizou à prefeitura áreas estaduais para construção de escolas e creches. A falta de espaços adequados tem sido o principal empecilho para que o Ministério da Educação custeie a construção dessas instituições de ensino na capital baiana, segundo Neto.



O prefeito chegou a pedir ao órgão, em janeiro, a flexibilização das regras.

