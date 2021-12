Integração entre ônibus e metrô já está em vigor em Salvador

Duas mudanças no sistema de transporte urbano tiveram início neste domingo, 12: a integração do metrô de Salvador com 27 linhas de ônibus urbanos da Estação Pirajá e o uso dos cartões do metrô e do Salvadorcard (bilhete avulso, estudantil e o de vale-transporte) nos dois modais.

Na integração, as 27 linhas da Estação Pirajá se somam às 10 linhas da Lapa, Retiro e Acesso Norte já integradas ao sistema. Com a mudança, o usuário que utilizar o cartão da CCR Metrô ou Salvadorcard poderá, num período de até duas horas, pegar um ônibus seguido de metrô ou um metrô seguido de ônibus e pagar apenas uma passagem.

Há, ainda, a possibilidade de pegar um ônibus, seguido de metrô e um segundo ônibus, desde que estejam todos integrados. Todos os veículos que estão integrados têm um adesivo na cor vermelha nas partes dianteira, lateral e traseira.

No entanto, o benefício de pagar apenas uma passagem somente é válido para quem utilizar o transporte por meio do cartão do metrô ou do Salvadorcard. Se o usuário pagar a passagem em dinheiro, não participará da integração.

Já o uso dos cartões de transporte nos dois modais, chamado de "interoperabilidade", permite que o usuário pague o metrô com Salvadorcard ou o ônibus urbano do município com o cartão do metrô. Segundo Cláudio Malamut, gerente da área de atendimento ao usuário do Steps, sindicato que representa as empresas de ônibus e que atualmente passou a se chamar "Integra", se uma pessoa estiver na Pituba e quiser pegar um ônibus para Itapuã, ela pode pagar a passagem com o cartão do metrô, desde que haja saldo.

"Qualquer cartão na área urbana vale para qualquer um dos dois transportes, independentemente das 27 linhas que foram integradas", disse Malamut.

De acordo com o gestor de arrecadação da CCR Metrô, Júlio Freitas, o usuário pode utilizar o cartão do metrô em qualquer linha urbana do município para pagar a tarifa cheia. O mesmo é válido para o Salvadorcard que pode ser utilizado em qualquer estação de metrô também para pagar o valor total da passagem.

Somente para ter o benefício de pagar apenas uma passagem em até duas horas é necessário o uso em linhas já integradas. "Hoje, podemos dizer que, na prática, fica um cartão só. A pessoa pode usar o bilhete avulso, o de estudante ou o cartão do metrô. Só o de gratuidade que não vale porque cada sistema tem a sua gratuidade", afirmou.

Integração

O mecânico Alex Bonfim, 50, estava neste domingo na Estação Pirajá, mas não conseguiu aproveitar o benefício. "Eu não sabia que o metrô já estava funcionando aos domingos. Tenho Salvadorcard, mas deixei em casa. Paguei o ônibus e, agora, vou ter que pagar o metrô também", lamentou.

A cozinheira Ana Paula Santos, 42, considerou a nova etapa da integração como positiva e afirmou que deveria ser estendida para todos os ônibus que circulam na capital baiana. "Eu achei ótimo porque facilita bastante. O valor da passagem está muito caro. Para quem precisa pegar mais de um transporte, é uma ajuda e tanto", destacou.

Neste domingo, funcionários da CCR Metrô entregaram, para a população, um material informativo sobre a integração. Muitas pessoas ainda não sabiam da possibilidade de pagar apenas uma tarifa no uso dos dois modais. A previsão é que, a partir do próximo dia 10 de julho, todas as 117 linhas da Estação da Lapa também façam a integração com sistema metroviário.

Estudo

Segundo o secretário municipal de Mobilidade (Semob), Fábio Mota, a demora na integração ocorreu por conta do uso dos diferentes cartões, o do metrô e o Salvadorcard.

Até dezembro deste ano, será feito um estudo interno para avaliar a distribuição da tarifa paga na integração para os dois modais. "Esse estudo vai definir o valor real da integração. Não é nada com a população. É uma coisa interna. A partir disso, vamos verificar quanto cada modal tem que receber", afirmou Mota.

