Integração entre ônibus e metrô é ampliada neste domingo

A população de Salvador será beneficiada com mais de 150 linhas de ônibus urbanos integrados ao metrô até o dia 15 de julho. Segundo informações da Secretaria de Municipal de Mobilidade (Semob), a partir deste domingo, 12, a capital já vai poder contar com a integração de mais 27 linhas da Estação Pirajá.

Através da integração, o passageiro, dentro do período de duas horas, pagará uma única tarifa, com valor equivalente à cobrada pelos coletivos, e terá acesso aos dois transportes, através dos vales eletrônicos: SalvadorCard, Bilhete Avulso e Metropasse.

Ainda de acordo com a Semob, o benefício da passagem "Domingo é Meia" não será válido para a integração entre ônibus e metrô. Devido a isso, o usuário que escolher pela integração no domingo pagará o valor da tarifa normal.

Os ônibus terão o rótulo com o símbolo da integração, na cor vermelha, que ficará localizado nas partes dianteira, lateral e traseira dos coletivos, para que os passageiros identifiquem corretamente as linhas que serão integradas com o metrô.

Confira as linhas que serão integradas neste domingo, 12:

