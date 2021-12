Integração entre metrô e ônibus metropolitano será ampliada

A partir da segunda quinzena de maio, os usuários de nove linhas do transporte público metropolitano poderão utilizar o sistema de integração com o metrô nas estações Pirajá e Retiro. As rotas escolhidas para a integração são as que partem da região metropolitana de Salvador (RMS) e trafegam pela BR-324 com destino à Estação da Lapa.

A mudança vai envolver 58 ônibus que fazem os seguintes trajetos: Nova Dias D'Ávila-Estação Aquidabã (803A2), Mata de São João-Estação Aquidabã (861), Madre de Deus-Estação Aquidabã (805A), Camaçari-Estação Aquidabã (800A), Candeias-Estação Aquidabã (809), Barra-Simões Filho (869I), Góes Calmon-Estação Aquidabã (826A), Ilha de São João-Estação Rodoviária (872), Areia Branca-Terminal Retiro (875).

Dessa forma, os passageiros que pagaram pela tarifa do ônibus metropolitano - que varia de R$ 3 a R$ 6,90 - descerão em uma das duas estações, embarcarão no metrô com destino à Lapa e sem precisar arcar com o preço de uma nova tarifa em um intervalo de tempo de duas horas.

A intenção é reduzir de forma significativa a quantidade de ônibus que circulam em regiões da cidade onde é grande a ocorrência de congestionamentos, como na Rótula do Abacaxi, na BR-324, dentre outras.

Além disso, segundo a superintendente de mobilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) do Governo do Estado, Grace Gomes, a ampliação da integração vai oferecer conforto ao usuário vindo de cidades da RMS.

"Muitas vezes, o passageiro que sai de alguma dessas cidades demora mais tempo preso em congestionamentos dentro de Salvador do que no restante do caminho. Com a integração com o metrô, eles poderão fazer o percusso Pirajá-Lapa em até 18 minutos", afirmou.

É o caso do segurança Adailton Neri, 50. Morador de Simões Filho, ele costuma demorar cerca de três horas para chegar ao centro de Salvador: "Quando o ônibus chega na BR-324, haja paciência. O trânsito trava e acabo chegando atrasado nos compromissos".

Para ganhar tempo, a auxiliar administrativa Sueli Barreto, 39, pega quatro ônibus para fazer o mesmo percusso. "Gasto quase R$ 20 por dia", contou.

Roteiros

Cinco das nove linhas farão a integração com a Estação Pirajá. Lá, os usuários que desejem seguir para a Lapa poderão chegar ao seu destino pelo metrô. De Pirajá, os ônibus terão como novo final de linha o Aquidabã. As demais linhas serão integradas com o metrô a partir do Retiro, que poderão seguir até a Lapa pelo modal. Três dessas quatro linhas seguirão para a Barra e uma terá o Retiro como final de linha.

