Integração de linhas da Lapa ao metrô começa neste domingo

A integração metrô-ônibus inicia nova etapa, neste domingo, 10. Agora, todas as linhas municipais do Terminal Lapa e oito linhas metropolitanas podem ser combinadas com o metrô.

A integração pode ser feita em todo o horário de funcionamento do metrô, das 5h à meia-noite, de segunda a domingo, inclusive feriados. Os ônibus integrados ao metrô são identificados com o adesivo "Integração Metrô", nas cores vermelha (linhas urbanas) e azul (linhas metropolitanas).

Usuários dos ônibus municipais têm duas horas para usar os dois meios de transporte pagando uma passagem (R$ 3,30), e podem compor o roteiro pegando ônibus, metrô e outro ônibus.

Nos metropolitanos, o período de uso é de três horas e dá direito à combinação metrô-ônibus ou ônibus-metrô. A integração de 27 linhas do Terminal Pirajá, ocorrida em 12 de junho, já provocou um aumento de 44% na média diária de passageiros transportados pelo metrô.

A estimativa agora é que 100 mil pessoas passem a usar a combinação metrô-ônibus cotidianamente. Atualmente, o metrô está integrado a mais de 150 linhas de ônibus urbanas e 17 linhas metropolitanas.

