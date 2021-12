Integração dá direito a pegar metrô e dois ônibus

A integração entre os sistemas começou com dez linhas e 55 ônibus urbanos, três na Estação da Lapa, três no terminal de Acesso Norte e quatro no Retiro. Os ônibus que

fazem a integração possuem um adesivo com a marca do metrô na parte dianteira do veículo. Na estação da Lapa, os veículos que fazem a integração passam pela plataforma A. Segundo Luis Valença, a integração dá direito ao usuário acessar o metrô e mais dois ônibus.

"O usuário pode iniciar a viagem com o ônibus, pegar o metrô e utilizar outro ônibus no período de duas horas pagando apenas uma passagem (R$ 3,30). Mas não permite fazer a integração só entre ônibus", explica. Uma pessoa que iniciar a viagem no metrô, complementa, tem direito a utilizar um ônibus.

Os cartões utilizados no metrô podem ser adquiridos nas estações. O passageiro não paga pelo cartão, apenas pelo crédito que quiser comprar.

Linhas

As 10 linhas de ônibus urbanos que aceitarão o cartão integração do metrô são: 322 Marechal Rondon-Lapa; 1510 Valéria-Lapa; 301 Alto do Peru-Barroquinha; 0305 Bom

Juá-Lapa; 1113 Pernambués-Lapa; 1108 Resgate x Lapa; 0919 Vale dos Rios/Stiep-Lapa; 0136 Lapa-Chame Chame; 0137 Lapa-Barra Avenida/Barra; 0138 Lapa-Garibaldi/Ondina.'

