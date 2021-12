Integração com ônibus metropolitanos entra em vigor

A integração dos ônibus metropolitanos com o metrô entrou em vigor neste domingo, 1º. O autônomo Alex Isidório de Jesus, 27, aproveitou o primeiro dia do serviço com a mulher Liliane Matos, 20. O casal saiu de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, para ir para a casa da família, em Campinas de Pirajá.

“Além de pagar passagem inteira, eu tinha que pagar por dois ônibus. Agora comprei um cartão do metrô e recebi a informação de que posso usar tanto no ônibus de Vilas, no metrô e no ônibus da cidade, isso reduz custo e tempo”, pontuou Alex Isidório.

Já a manicure Gerciane Santos, 27, que mora em Itinga e trabalha na Ribeira, não vê benefício na integração. “Espero me adaptar a esse sistema, de antemão, não vejo vantagem nisso, de qualquer forma o valor gasto será o mesmo e se for colocar em questão o engarrafamento, quando pegar o ônibus urbano vou enfrentá-lo do mesmo jeito”, contestou.

Metropolitano

Com a integração, o passageiro utilizar o transporte metropolitano, o metrô e depois um ônibus urbano de Salvador pagando apenas uma passagem. Para isso, é necessário fazer o trajeto no período de três horas.

A integração acontece na estação de Mussurunga, que passa a ser o ponto final das linhas que acessam a cidade por meio da avenida Paralela. A exceção é que os ônibus que saem de Simões Filho e segue para capital baiana pela BR-324. Neste caso, o ponto final é o terminal de Pirajá.

