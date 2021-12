Integra reforça proibição do acesso de baleiros a ônibus em Salvador

Após grupos de baleiros se manisfetarem por serem proíbidos de vender em ônibus da capital baiana, o diretor e presidente da Associação das Empresas de Transporte de Salvador - Integra, José Augusto Evangelista de Souza, emitiu um ofício em que reforça tal posicionamento.

"Consideramos que os veiculos não podem se transformar em ambiente de comercialização, os passageiros precisam de tranquilidade para seu deslocamento pela cidade e os rodoviários não podem passar por esse constrangimento" afirmou.

O presidente continuou, reforçando que no início "só teriam permissão aqueles devidamente licenciados [...]. Com o passar do tempo o abuso prosperou de "beleiros" para todo o tipo de ambulante [..]"

A medida foi tomada após um motorista ser esfaqueado por um suposto ambulante, no bairro da Caixa D'Água, na noite da última quinta-feira, 4.

Confira:

