Instrumentos musicais furtados em São Paulo são recuperados em Salvador

Instrumentos musicais furtados em dezembro de 2016 em São Paulo foram encontrados em Salvador. Os bandidos levaram os equipamentos do depósito de uma importadora e distribuidora no Brás, na capital paulista. Na ocasião, foram furtados 740 violinos, saxofones e flautas.

Parte do material subtraído foi encontrado no bairro soteropolitano de Sete de Abril. A apreensão, divulgada nesta quinta-feira, 27, pelo delegado Adailton Adan, do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), foi realizada depois que funcionários da importadora descobriram que alguns instrumentos estavam sendo anunciados em site de classificados.

Eles descobriram que o material estava em Salvador e acionaram a polícia baiana, que localizou o imóvel onde 28 equipamentos, avaliados em R$ 30 mil, estavam guardados. Três pessoas foram identificadas no envolvimento. Eles disseram que venderam alguns instrumentos.

O trio será indiciado por receptação. O delegado disse que a investigação vai continuar para tentar localizar os demais equipamentos e os compradores.

O material recuperado foi avaliado em R$ 30 mil. No total dos 740 itens furtados, o prejuízo da importadora foi estimado em R$ 600 mil.

