Instrumentos musicais furtados de igreja são recuperados pela polícia

Policiais militares da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) recuperam na noite de domingo, 18, instrumentos musicais e eletrônicos que foram furtados de uma igreja no bairro da Boca do Rio, em Salvador. O crime aconteceu na madrugada de sábado, 17.

Segundo a polícia, os objetos foram colocados à venda no site da OLX e reconhecidos pelo dono. PMs entraram em contato com os anunciantes para marcar o local da suposta compra no bairro de Itapuã, onde uma pessoa foi presa em flagrante.

Durante a ação, foram recuperados dois contrabaixos, um notebook, um retroprojetor e um gravador de imagens. O suspeito e os objetos apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes.

