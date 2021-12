Institutos odontológico e de treinamento em cadáveres chegam em Salvador

Uma unidade do Instituto de Treinamento em Cadáveres (ITC Brasil) e uma unidade do Instituto Odontológico das Américas (IOA) serão inauguradas nos dias 6 e 7 de maio, no campus Paralela da Faculdade de Ciência e Tecnologia, em Salvador. A inauguração ainda conta com palestras gratuitas.

Com a unidade ITC Salvador, a capital baiana passa a ser a primeira cidade do Norte-Nordeste e a segunda do país a receber um centro de treinamento em cadáveres frescos.

Diferente do cadáver dissecado, que é usado convencionalmente em aulas e experimentos, os cadáveres utilizados pelo ITC preservam características do tecido vivo, permitindo que o profissional simule procedimentos clínicos ou cirúrgicos em condições muito similares as que serão encontradas na rotina com pacientes.

Já o Instituto Odontológico das Américas, em Salvador, oferecerá cursos de pós-graduação em três perfis: Especialização, Aperfeiçoamento e Cursos rápidos de imersão. Em Salvador, o instituto beneficiará a população com procedimentos complexos, como implantes.

Os dois centros de ensino em saúde chegam a Salvador graças a parcerias firmadas pela Rede FTC com as instituições.

