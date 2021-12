Instituto recebe curso sobre história da Bahia

O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), na Piedade, em Salvador, recebe o curso extensivo sobre a história da Bahia. As aulas serão realizadas em quatro módulos, entre os meses de agosto e novembro.

As aulas serão ministradas das 14 às 18h pelos professores Fabrício Lyrio Santos e Sérgio Guerra Filho (UFRB), Alfredo Eurico Matta e Luiz Alberto Freire (Ufba). O valor é R$ 200, As inscrições podem ser feitas no site do IGHB.

Serão abordados temas como "Os povos indígenas: originários do território brasileiro" (26 a 30 de agosto), "A Bahia e o Brasil nas primeiras décadas do século XIX: região, poder e rebeldias" (23 a 27 de setembro), "Compreensão histórica da Economia-Política da Bahia" (28 de outubro a 01 de novembro) e "Baianidades artísticas" (18 a 22 de novembro).

