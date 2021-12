Instituto realiza projeto Banho de Alegria e doação de roupas e brinquedos

Salvador recebe nesta semana duas ações que serão nesta quinta-feira, 18, a partir das 14h e no sábado, 20. O primeiro ato está voltada para Associação do Clube de Mães Criança Esperança de Santo Inácio, e a segunda será o projeto Banho de Alegria no sábado, no Aquidabã. O evento é realizado pelo Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS).

Através da apresentação a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), da empresa Croc Pop, e de animadores voluntários, será promovido momentos de lazer para as crianças do local. Além disso, para pessoas de situação de rua haverá o projeto Banho de Alegria, às 8h.

A atividade tem o objetivo de promover saúde e bem-estar com limpeza dentária, doação de kit's odontológicos e teatro com fantoches, no sentido de ensinar de forma lúdica, a escovar e cuidar dos dentes.

