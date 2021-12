Instituto realiza exames oftalmológicos gratuitos em Salvador

Exames oftalmológicos gratuitos serão realizados nesta quinta-feira, 21, no supermercado GBarbosa da avenida San Martin, em Salvador. O objetivo da ação é oferecer atendimento às comunidades carentes, além de orientação, prevenção e tratamento de doenças oculares como catarata, glaucoma e Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI).

Serão distribuídas 250 fichas e o atendimento será por ordem de chegada, das 7h às 17h. . Os interessados em participar devem ter acima de 30 anos e apresentar originais e cópias do RG, CPF, comprovante de residência e Cartão do SUS de Salvador. Os pacientes identificados com catarata serão encaminhados para tratamento na clínica Oftalmodiagnose.

