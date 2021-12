Instituto realiza exames e cirurgias gratuitas em idosos de Salvador na Semana da Catarata

A Semana da Catarata, ação coberta pelo SUS, acontece entre os dias 14 e 18 de setembro, na sede do instituto Oftalmológico da Bahia, Ioba. Neste período serão realizadas avaliação oftalmológica, exames e agendamento imediato para cirurgia, além de orientações e palestras sobre cuidados com a visão e patologias oftalmológicas.

Os atendimentos, entre o dia 14 e 16, serão das 7h às 15h, e no dia 18, das 7h às 11h, na sede do Ioba, que fica na Av. Fernandes da Cunha, 115 - Mares, região da Cidade Baixa.

Esta será a primeira semana dedicada à catarata em Salvador. A ação faz parte da estratégia de cirurgias eletivas, do Governo Federal. Os atendimentos são gratuitos, custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Ministério da Saúde, e tem como principal objetivo o diagnóstico de catarata, doença que pode ser inteiramente curada quando tratada adequadamente.

Ao todo, serão realizados 100 atendimentos diários. Ao longo dos cinco dias, a expectativa é de que 341 cirurgias para Correção da Catarata sejam agendadas. Além da avaliação médica, a ação propõe ainda a realização dos exames e o agendamento imediato de cirurgias, no caso de ser identificada a necessidade do procedimento operatório, também sem custos ao paciente.

É necessário que os interessados dirijam-se à clínica nos dias da ação e, caso tenham dúvidas, entrem em contato por meio do telefone (71) 3015-1536.

"Nossa prioridade é atender pacientes acima de 60 anos, que é a faixa etária em que a doença é mais comum, porém pacientes abaixo de 60 anos que já tenham diagnóstico médico da patologia também poderão ter acesso", explica Dra. Simone Carvalho Hipólito, médica oftalmologista e responsável técnica do Ioba.

Doença que atinge especialmente os idosos, a partir dos 60 anos, a catarata é a primeira causa de cegueira reversível no mundo. No Brasil, responde a 49% de cegueira tratável. Ou seja, a pessoa vai perdendo a nitidez da visão e percepção das cores mas pode, com uma intervenção cirúrgica, reverter os danos.

SERVIÇO

Estratégia de ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos

É necessário portar: RG, CPF, comprovante de residência e o cartão do SUS (de Salvador)

Informações: (71) 3015-1536

Quando: 14, 15, 16, 17 e 18 de setembro

Horário: terça a sexta das 7h às 15h e sábado das 7h às 11h

Onde: Instituto Oftalmológico da Bahia - Avenida Fernandes da Cunha, 115 - Mares | CEP: 40.444-201, Salvador - BA

