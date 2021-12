Instituto oferece exames oftalmológicos gratuitos na San Martin

Visando a prevenção e tratamento do câncer de mama e de doenças oculares, o Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS) vai promover duas ações para a população. As campanhas “Vida + Rosa” e “De Olho na Saúde” serão realizadas nos dias 19 a 21 de março, no supermercado GBarbosa, localizado no bairro da San Martins.

Os atendimentos do “Vida + Rosa” serão realizado nos dias 19 e 20 de março, a partir das 7h, e terão a distribuição de 80 senhas em cada dia, para mulheres acima dos 35 anos. Para os exames, as interessadas deverão apresentar RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência, no dia em questão.

Já no dia 21 de março, o cuidado será direcionado para os olhos. O programa “De Olho na Saúde” disponibilizará 250 senhas para a realização de exames como catarata, glaucoma e degeneração macular (DMRI). Para esta ação especifica, os interessados no atendimento devem ter acima de 55 anos e portar RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.

adblock ativo