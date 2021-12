Instituto oferece exames de mamografia gratuitos em Salvador

Mulheres acima dos 35 anos podem realizar exames de mamografia gratuitos nos dias 5 e 6 de fevereiro, em Salvador. A iniciativa do Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS) faz parte do projeto Vida + Rosa, e acontece a partir das 7h, no estacionamento do supermercado GBarbosa do Cabula.

Ao todo, serão oferecidas 160 senhas, sendo 80 por dia. O objetivo da ação é conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

As interessadas no atendimento devem ir até o local e apresentar RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.

