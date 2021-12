Instituto oferece diagnóstico do câncer de mama de graça

O Instituto de Hematologia e Oncologia da Bahia (Ihoba) oferecerá atendimentos gratuitos para o diagnóstico do câncer de mama, nos dias 6 e 27 de outubro, para mulheres a partir de 40 anos. A iniciativa integra a campanha Outubro Rosa, que tem abrangência nacional e envolve diversas entidades. O atendimento será feito exclusivamente após o pré-agendamento por meio do telefone (71) 3359-7600.

Além da ação do Ihoba, outra iniciativa dentro da campanha já começou nesta segunda, dia 01, por meio da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), em parceria com a Secretaria de Políticas para as mulheres (SPM), Voluntárias Sociais e Governo Federal. Com previsão de atender 140 mulheres até a sexta-feira, dia 5, a ação de rastreamento do câncer de mama da Sesab tem foco também em atingir as mulheres com idades a partir de 40 anos, para fazer o diagnóstico precoce da doença.

As mulheres interessadas devem se dirigir ao campus da UNEB (Rua Silveira Martins, 2555, Cabula), com o original e cópia da identidade, além do cartão do SUS.



Outubro Rosa - Em 1990, a Fundação Susan G. Komen For The Cure distribuiu laços cor-de-rosa na 1° Race for the Cure, realizada anualmente em diversas cidades de diferentes países. Desde então, o laço rosa simboliza a luta contra o câncer de mama e deu nome ao mês em que diversas ações são voltadas para chamar a atenção da população para este tipo de câncer, que é um dos que mais matam mulheres no mundo.

