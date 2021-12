Instituto do Cacau tem estrutura recuperada

Cinco anos após ser destruído por um incêndio que atingiu o terceiro andar do prédio do Instituto do Cacau, localizado no bairro do Comércio de Salvador, o governo do estado, por meio da Secretaria da Administração (Saeb), divulgou o início das obras para recuperação estrutural do prédio público.

Vencedora da concorrência pública realizada em agosto de 2017, no valor de R$ 1,77 milhão, a construtora AMF Engenharia e Serviços será a responsável por conduzir a primeira etapa das obras, que inclui a recuperação da laje da cobertura e da casa de máquinas do edifício, que também foram atingidas pelo incêndio.

Conforme informações da Saeb, o cronograma de atividades envolve a preparação dos locais afetados para demolição e posterior reconstrução, trabalho que terá duração aproximada de onze meses.

Ações

Serão contempladas ainda ações de recuperação estrutural, como a remoção de elementos de alvenaria e concreto já comprometidos, bem como a recomposição da cobertura, além da impermeabilização e pintura.

O cronograma de todos os procedimentos é elaborado conjuntamente pela empresa vencedora e pela Superintendência de Patrimônio (Supat/Saeb), que também será responsável pela fiscalização dos trabalhos.

Já à AMF Engenharia e Serviços cabe a limpeza das instalações e a implantação de procedimentos de segurança. Ainda de acordo com a Saeb, toda a nova estrutura será construída de acordo com normas técnicas da ABNT, entre outros documentos oficiais, sendo garantida a estabilidade predial por meio de escoramento, também de responsabilidade da empresa vencedora do processo.

“Será imprescindível a manutenção da segurança na edificação, com a adoção de equipamento de proteção coletiva na fachada e de procedimentos que garantam a redução de impactos ou vibrações durante a execução das obras”, diz o comunicado da assessoria de comunicação da Saeb.

História

O prédio do Instituto do Cacau da Bahia foi construído ao lado da Praça Marechal Deodoro e junto ao Porto, no Comércio. O Instituto do Cacau foi criado em 8 de junho de 1931, e alocado no prédio, com sua arquitetura moderna e linhas consideradas avançadas para a época, sendo inaugurado em 1936. O projeto foi assinado pelo arquiteto alemão Alexander Buddeus, em 1932.

O incêndio que atingiu o Instituto do Cacau comprometeu à época o último pavimento do edifício, além da casa de máquinas. Após tratativas, foi elaborado um projeto para a sua recuperação.

Além do SAC Comércio, o prédio abriga o Núcleo Regional de Educação (NRE), da Secretaria da Educação; o Restaurante Popular, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS); o Museu do Cacau, da Secretaria da Agricultura (Seagri); unidade da Defensoria Pública do Estado, a Cesta do Povo e instituições bancárias.

adblock ativo