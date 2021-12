Instituto de Química da Ufba segue interditado após vazamento

Após ser atingido por um vazamento de gás na terça-feira, 9, o Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia (Ufba), campus Ondina, segue interditado. O diretor do Instituto, Dirceu Martins, se posicionou sobre o ocorrido na tarde desta quarta-feira, 10.

O diretor afirmou que a fissura que ocorreu no laboratório, localizado no quinto andar, foi algo pontual e não corre risco de se dissipar para o restante do pavilhão. Além disso, ele ainda enfatizou que a quantidade do pentanediol, apesar de ser pequena (3 gramas), exala um cheiro bastante desagradável, similar ao de um gás de cozinha, só que mais forte.

De acordo com Dirceu, antes de acionar o corpo de bombeiros para uma vistoria, será contratada uma empresa para que seja realizada a desintoxicação do local. Por se tratar de uma situação de urgência, o diretor afirmou que será solicitado um contrato emergencial, já que não haveria tempo hábil para realizar uma licitação.

adblock ativo