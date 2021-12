Instituto de Cegos da Bahia é premiado na edição 2018 do prêmio Colunistas

O Instituto de Cegos da Bahia foi premiado na edição 2018 do prêmio Colunistas Norte Nordeste. A campanha “Existem muitas formas de ver o mundo”, com a participação do cantor Carlinhos Brown, conquistou dois Diplomas de Ouro.

As premiações, dão visibilidade e credibilidade ao trabalho realizado pelo ICB, foram concedidas nas categorias Filme e Fonograma. "Por estas e outras conquistas que só fortalecem a nossa caminhada, o ICB agradece a parceria com a Agência Morya e a todos e imprescindíveis parceiros de realizações. Ao lado de vocês descobrimos a cada dia as muitas e maravilhosas formas de ver um novo mundo. A vocês, o nosso muito obrigado", afirmou a Assessora de Captação de Recursos do Instituto, Consuelo Alban.

