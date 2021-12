Instituições suspendem serviços por causa da greve dos vigilantes

A greve dos vigilantes na Bahia completa nesta terça-feira, 30, uma semana. A paralisação vem afetando os atendimentos em agências bancárias, no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e em museus do estado.

Os estabelecimentos suspenderam as atividades sob a alegação de falta de segurança, uma vez que, de acordo com o Sindicato dos Vigilantes da Bahia (Sindivigilantes), 65% da categoria aderiu à paralisação.

Quanto às propostas, o sindicato reivindica 7% de reajuste salarial, tíquete-refeição de R$ 20, cotas para as mulheres de 30% por posto de trabalho e piso salarial de R$ 1.500.

Manifestação

A categoria tem uma manifestação marcada para esta terça, às 8h, em frente ao Shopping da Bahia (Iguatemi). A carreata deve seguir até a sede do Ministério Público do Trabalho, no Corredor da Vitória, onde, às 14h, está marcada uma reunião com o Sindicato das Empresas de Segurança Privada da Bahia (Sindesp).

Procurado, o Sindesp não respondeu aos contatos da equipe de reportagem. No entanto, de acordo com o Sindivigilantes, o sindicato patronal ofereceu 1% de reajuste salarial. “Não vamos aceitar esse valor. Reduzimos nossa proposta para 7%”, diz o secretário de comunicação do Sindivigilantes, Jeferson Fernandes.

Com o ato marcado para as 8h desta terça, a Transalvador orienta que os motoristas não trafeguem pela região do Iguatemi. Como opção, o condutor pode transitar pela área do Caminho das Árvores ou orla para evitar possíveis transtornos.

*Estagiário sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

