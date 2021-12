Instituições suspendem atividades por causa da chuva em Salvador

Por conta da forte chuva que atinge Salvador nesta terça-feira, 26, algumas instituições cancelaram suas atividades.

As faculdades, Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC), Universidade Salvador (Unifacs), Unijorge e Unisba cancelaram as aulas desta terça. A Universidade Católica de Salvador (Ucsal) também não funcionará na quarta também.

Já a Universidade Federal da Bahia (Ufba) divulgou nota cancelando as atividades.

"Diante das fortes chuvas que estão ocorrendo desde as primeiras horas desta terça-feira, comprometendo os deslocamentos em diversos pontos da cidade e a movimentação dentro dos campi de Salvador, a administração central resolveu suspender as atividades acadêmicas e administrativas nos campi da capital por meio de portaria a ser publicada nas próximas horas", diz o comunicado.

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) divulgou apenas o cancelamento da IV Feira de Economia criativa e Cidadania (FECC), que aconteceria no Pelourinho e não informou se as aulas da instituição serão canceladas.

O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5/BA) foi outra entidade que suspendeu o funcionamento nas unidades administrativas e nas unidades judiciárias de primeiro e segundo graus e o respectivos prazos processuais. O retorno das atividades está previsto para esta quarta-feira, 27.

Outro órgão a paralisar as atividades nesta terça, foi o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) que irá suspender o expediente a partir das 16h. Os prazos processuais também foram suspensos.

O atendimento no SAC Pernambués e o SAC Servidor, também foram afetados. O funcionamento foi suspenso depois que o sistema operacional teve problemas por conta da chuva, impossibilitando o atendimento ao público.

adblock ativo