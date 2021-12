Instituições são convidadas para ação com foco na formação de professores

Instituições de ensino superior e municípios foram convidadas pela Secretaria de Educação do Estado (SEC), na segunda-feira, 9, para uma ação em torno da formação continuada dos professores da Bahia.

De acordo com a SEC, é uma iniciativa para além da rede estadual e focada no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, envolvendo as etapas da Educação Básica.

A ação ocorre no mesmo momento em que a secretaria promove a formação continuada de 2,5 mil funcionais da Educação (gestores e coordenadores pedagógicos), realizada pelo Instituto Anísio Teixeira (IAT).

O encontro foi realizado no IAT com representantes das Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas da Bahia; do Conselho Estadual de Educação (CEE); da APLB-Sindicato; do Fórum Estadual de Educação (FEE); da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e da União Nacional dos Conselheiros Municipais de Educação (UNCME).

Foi consensual entre os participantes da atividade a necessidade de esforço colaborativo contemplando os diversos entes públicos e segmentos privados da Educação para incrementar políticas públicas da Educação Básica.

