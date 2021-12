Instituições oferecem cursos online com foco na formação continuada de educadores

Serão ofertados cursos online com foco na formação continuada de educadores pela Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia (ACEB) e o Instituto de Educação e Meio Ambiente (INEM). Os temas disponíveis são “Atualizações para o Ensino em História”, “Brinquedoteca e Educação Infantil”, “Educação Inclusiva”, “Educação e Meio Ambiente”, “Educação e Novas Tecnologias”, “Gestão Escolar e Tendências Pedagógicas na Educação Brasileira”.

Cada temática foi desenvolvida de acordo nas publicações mais atuais em cada área e formatado para tornar a experiência virtual de aprendizagem positiva.

O interessado pode fazer mais de um curso, para isso, basta acessar o site do INEM na aba “Cursos Online”, opção “Cursos Certificados”. Após o procedimento dde preencher o formulário de inscrição o candidato deverá realizar o pagamento da taxa correspondente à carga horária escolhida, e depois aguardar o e-mail de confirmação com as instruções de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

