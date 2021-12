Instituições baianas têm 20,03% de aprovação na OAB

As instituições de ensino superior baianas tiveram 20,03% de aprovação na primeira fase do XI Exame da Ordem dos Advogados (OAB). Esse percentual é superior a média nacional, que foi de 19,64%. A Bahia é o 11º estado com melhor desempenho na avaliação. O que ficou melhor posicionado foi o Ceará, com 26,76% de aprovação.

A instituição com maior índice de aprovação no exame foi a Universidade Federal da Bahia (Ufba), com percentual de 71,88%. Em segundo lugar está o curso de direito do campus de Jacobina da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), que teve 70% de aprovação. O índice do curso ministrado na capital baiana foi de 64,29%.

Quatro instituições não tiveram nenhum aluno aprovado no exame: Instituto Salvador de Ensino e Cultura (Facsal), a Faculdade de Tecnologia Empresarial (FTE), ambas em Salvador, e a Faculdade Luiz Eduardo Magalhães, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, e o curso do campus de Serinha da Uneb.

