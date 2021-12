Instituição que atende crianças com HIV faz campanha para manter atividades

O anúncio do encerramento de 33 anos de trabalho na prevenção do HIV/Aids se transformou em esperança para a Instituição Beneficente Conceição Macêdo (IBCM), localizada na rua Santa Clara do Desterro, no bairro de Nazaré, em Salvador. Isso porque uma campanha de arrecadação virtual foi criada com o objetivo de garantir a verba necessária para o pagamento dos funcionários e a manutenção do atendimento a 65 crianças de 2 a 6 anos no centro da capital baiana.

>> Acesse aqui a campanha de arrecadação

Segundo o gerente administrativo da IBCM, o padre Alfredo Dorea, as crianças atendidas "vivem e convivem com a Aids", visto que algumas possuem o vírus e outras são filhas ou órfãs de pessoas que desenvolveram a doença, em sua maioria dependentes químicos, profissionais do sexo e moradores de rua.

Padre Alfredo explica que a instituição sempre atuou por meio de doações e, agora, só tem condições financeiras de funcionar até novembro. “Nós temos ainda o último mês de convênio com uma instituição de São Paulo, que financiou a folha de pagamento, de R$ 12 mil, durante um ano. Por isso, só temos recursos para o mês de outubro. Por um dever moral e ético, a gente achou por bem divulgar nas redes sociais sobre o encerramento, e aí criou essa comoção e as pessoas foram replicando”, explica.

Além das crianças – que passam o dia na instituição, com acesso a medicamentos, cinco refeições diárias e outras atividades –, a IBCM também mantém 27 casas onde vivem famílias em situação de vulnerabilidade social. O trabalho também contempla reforço escolar, inserção de adolescentes no mercado de trabalho e atendimento a grupos de mulheres, idosos e adolescentes com HIV/Aids.

As ações têm gerado resultados positivos para o público atendido, conforme elenca padre Alfredo. “Todas as nossas crianças estão em tratamento, não temos óbitos há mais de 15 anos, e conseguimos manter 0% de transmissão vertical (quando o vírus é passado da mãe para o filho). Nós também recebemos doações de fraldas, leite e outros alimentos, mas o que estamos precisando mesmo é de recursos financeiros para manter este trabalho”, enfatiza.

Os interessados em ajudar a instituição também podem doar por transferência ou depósito para a conta da instituição (veja abaixo).

