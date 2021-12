Instituição promove revisão gratuita para exame da OAB

Será realizado nesta sexta-feira, 9, uma revisão para o XXVII Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). As aulas irão ocorrer de forma gratuita no Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), das 8h às 17h, no auditório Calmon de Passos, no bairro da Pituba.

O "Detona OAB" tem como público-alvo os estudantes e bacharéis de Direito, que estejam cursando em qualquer instituição de ensino superior. No evento serão abordados assuntos das áreas mais enfáticas do exame, como Direito Penal, Processo Penal, Civil, Processo Civil, Ética Profissional, Reforma Trabalhista, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Empresarial, Administrativo, Constituição e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Com vagas limitadas, os interessados podem se inscrever através do site da Uninassau e doar 1 kg de alimento não perecível, que será recolhido no local.

