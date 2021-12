Instituição presta serviços gratuitos à população

Serão oferecidos serviços gratuitos de saúde, empregabilidade, jurídico e estética para Lauro de Freiras e adjacências. A ação faz parte do Projeto Faculdade Maurício de Nassau (UNINASSAU) que nesta edição, ocorre na própria Instituição, das 7h às 13h, com fechamento dos portões às 12h.

Dentre as novidades ofertadas pela Instituição estão orientação de carreira, currículo e cadastramento, orientação jurídica, nutricional, empreendedora, educação de saúde bucal, higiene dos dentes e aplicação de flúor, oficina de sucos e vacinação. No local, ainda serão ofertados uma consultoria digital e de auto maquiagem.

Os interessados deverão doar um pote de vidro com tampa de plástico, que será entregue ao Corpo de Bombeiros Militar da região. A Faculdade UNINASSAU fica localizada na Estrada do Coco, km 4,5, centro de Lauro de Freitas (Ao lado do Hospital Geral Menandro de Faria

adblock ativo