Instituição oferece consultoria para declaração do Imposto de Renda

Professores e alunos do curso de Ciências Contábeis e Gestão Financeira da UNIFACS vão oferecer consultoria para realizar declarações de Imposto de Renda (IR) no Shopping Piedade, entre os dias 25 de março e 18 de abril, no piso L3. O serviço estará disponível de segunda a sábado e serão distribuídas 20 senhas para atendimento por dia.

As senhas devem ser retiradas pela manhã, das 9h às 13h ou das 18h às 21h e o atendimento será iniciado à tarde, das 13h30 às 17h30. Os interessados devem comparecer ao local portando os documentos necessários e uma lata de leite em pó, que será doada pela UNIFACS para instituição carente de Salvador.

O prazo final para enviar as declarações termina às 23h59 do dia 30 de abril.

